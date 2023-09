La 29e journée mondiale des sourds célébrée à Drampremy

La 29e édition de cette journée mondiale des sourds s'articule plus particulièrement autour de la thématique suivante: "Une société où toutes les personnes sourdes peuvent signer partout et à tout moment". Cette dernière est directement en lien avec une revendication centrale de la Fédération francophone des sourds de Belgique, celle d'une société belge beaucoup plus inclusive et participative pour les personnes sourdes alors que la reconnaissance officielle de la Langue des signes de Belgique francophone date d'il y a 20 ans.