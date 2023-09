L'ASBL Molenbeek-Brussels2030 lance le nouveau projet "Public Poet Brussels"

Un jury, composé d'experts et de représentants du secteur bruxellois des médias et de la culture, sélectionnera alors, au maximum, cinq finalistes. Celui-ci sera présidé par Hassan Al Hilou de l'ASBL Capital et Brigitte Dreyfuss, animatrice pour la chaîne télévisée LN24 et productrice.

Les personnes sélectionnées présenteront leur projet au public le 7 décembre au GC Pianofabriek à Saint-Gilles. "Après cette représentation, retransmise en direct, le public bruxellois pourra choisir son favori. Cette participation publique se déroulera du 8 au 31 décembre 2023. Les résultats seront ensuite communiqués le 15 janvier 2024", ont ajouté les chargés de mission de Molenbeek-Brussels2030.

Le mandat du "Public Poet Brussels" commencera lors de la journée mondiale de la poésie, le 21 mars 2024, et prendra fin le 20 mars 2026.

"Cette future poétesse ou ce futur poète, en déclamant, slamant ou rappant, contribuera à mettre en avant Bruxelles, sa diversité, son art de vivre et sa richesse culturelle et contribuera à renforcer l'image nationale et internationale de notre Région", s'est réjoui le ministre-président Rudi Vervoort.

Sur ces deux années, le lauréat sera amené à rédiger 19 poèmes "attrayants et accessibles" qui témoignent de la réalité bruxelloise. Il jouira toutefois "d'une liberté artistique et d'expression".