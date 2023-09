Les Belges à l'étranger - Le PSV et ses Belges déroulent à Almere City

Après avoir fait le break en première mi-temps avec des buts de Til (26e) et Lozano (42e), et un assist de l'ancien Brugeois Lang, le PSV a définitivement scellé le sort de ce match avec un troisième but signé Veerman (66e). Pepi, sur un assist de Vertessen monté au jeu à la place de Lang, a porté la marque à 0-4 dans le temps additionnel (90e+3).

Johan Bakayoko, laissé sur le banc pour débuter le match, est monté au jeu pour remplacer Lozano à un quart d'heure du terme.

Plus tôt dans la soirée, le NEC s'est facilement défait du FC Utrecht (3-0). Othman Boussaid a joué les 90 minutes du match avec les visiteurs. Au classement, Utrecht reste 16e dans la zone rouge.

En deuxième division anglaise, Leicester s'est imposé par la plus petite des marges (1-0) à domicile contre Bristol City grâce à un but de Jamie Vardy. Relégués à la suite de la défunte saison, les Foxes sont en tête de la Championship après cette victoire. Wout Faes, qui a écopé d'un carton jaune, a assuré sa place dans la défense centrale pendant toute la rencontre.