Liasses et lingots d'or: un sénateur américain à nouveau poursuivi pour corruption

Selon le procureur Damian Williams, le sénateur a accepté entre 2018 et 2022 des "centaines de milliers de dollars" de pots-de-vin de la part de trois habitants du New Jersey, "utilisant son pouvoir et son influence pour protéger et enrichir ces hommes d'affaires et soutenir le gouvernement égyptien".

Son épouse Nadine Menendez est également poursuivie.

La police fédérale, le FBI, a trouvé lors d'une perquisition au domicile du couple "des liasses de billets fourrées dans les poches de sa veste", trois kilos de "lingots d'or" et une voiture de luxe -- autant d'éléments "qui faisaient partie de la fraude", a détaillé le procureur.

Le sénateur a vivement contesté les accusations. "Cela fait des années que des acteurs en coulisses tentent de me faire taire et de m'enterrer politiquement", a-t-il dénoncé dans un communiqué. Il a annoncé temporairement se mettre en retrait de son poste de chef de la commission des Affaires étrangères du Sénat.

Une décision saluée par le chef des démocrates Chuck Schumer. Bob Menendez "a le droit à un procès équitable", a-t-il toutefois souligné.

Mais des appels à sa démission ont fusé, y compris au sein de son propre camp.

Dans un nouveau communiqué plus tard vendredi, Robert Menendez a rejeté ces appels croissants.

Robert Menendez, 69 ans, d'origine cubaine et né à New York, est un vieux routier de la politique à Washington. Elu démocrate pour le New Jersey à la Chambre des représentants entre 1993 et 2006, puis au Sénat, il est une des voix les plus influentes sur les sujets diplomatiques dans la capitale américaine.