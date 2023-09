Malgré le chantier du tram, la Foire de Liège ravira petits et grands dès samedi prochain

La Foire d'Octobre de Liège prendra place samedi prochain le long du boulevard d'Avroy, dans le centre de la Cité ardente, et ravira les amateurs et amatrices d'attractions jusqu'au 12 novembre. Pour inaugurer cette 163e édition de "la plus ancienne et plus grande foire de Belgique" selon la Ville de Liège, un traditionnel cortège s'élancera à 15h00 samedi prochain, faisant notamment défiler les géants Tchantchès et Nanesse, personnages du folklore liégeois.