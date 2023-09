Quatorze activistes d'Extinction Rebellion interpellés lors d'une action à Gand

Samedi vers 11 heures, des militants du mouvement environnemental Extinction Rebellion se sont rassemblés au Citadelpark, d'où ils ont pris la direction du ring. Une heure plus tard, ils se sont assis à l'intersection de la R40 et de la Groot-Brittanniëlaan. Environ 150 personnes se sont rendues à ce "barrage pique-nique" et ont bloqué la moitié du périphérique de la ville.