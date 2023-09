Red Flames - Un "plan bien exécuté" a permis à Tessa Wullaert et aux Flames de surprendre les Pays-Bas

"Nous avons été présentes, nous avons gagné les duels, nous avons tenu le bloc et elles n'ont pas trouvé de solution. Cela a bien fonctionné, et on a marqué le peu d'occasions qu'on a eues", a résumé Tessa Wullaert. Et si la réussite était du côté belge sur les deux buts, "nous les avons mérités. Car le plan a bien été exécuté."

Les Néerlandaises ont eu beaucoup de peine à attaquer la surface belge. "Nous avons bien contenu les attaquantes, les empêchant de trouver les solutions. Elles étaient obligées de sortir en fin de match, mais nous avons travaillé en tant qu'équipe", a expliqué la capitaine, secondée par Marie Detruyer en conférence de presse. "Même sur les longs ballons, elles n'ont pas été dangereuses, car nous avons été solides dans les duels."

Wullaert était au four et au moulin défensivement afin de lancer les contre-attaques. "Il s'agissait de récupérer la balle, et d'essayer de se porter vers l'avant ensuite." Habituée de la zone de finition, l'attaquante espère tout de même qu'elle ne sera pas systématiquement cantonnée à un rôle de récupératrice. "J'espère que ce sera pas toujours le plan", a-t-elle plaisanté. "Mais s'il fonctionne et nous permet de gagner contre de telles équipes, je l'appliquerai volontiers."

Après ce succès prestigieux en guise d'ouverture, l'équipe ne veut pas se laisser emporter. "On regarde match par match, et c'est comme cela que nous devons voir la campagne. Si l'on ne prend pas les trois points mardi (en Écosse, ndlr), cela n'aura servi à rien de gagner aujourd'hui."