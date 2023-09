Ryder Cup - Colsaerts voit l'Europe gagner: "Des jeunes qui pètent des flammes et des barons en forme"

"Cela se met de mieux en mieux depuis quelques mois. Nous avons une équipe avec des jeunes joueurs qui pètent des flammes, comme le Suédois Ludvig Aberg, et deux ou trois barons qui sont en forme. Je ne suis pas ici pour parler à la place du capitaine Luke Donald, mais je pense qu'il doit être assez satisfait des douze joueurs qui vont représenter l'Europe. Nous sommes d'ailleurs allés faire une reconnaissance du parcours il y a deux semaines avec les caddies respectifs, ce qui n'a pas été le cas de tous les Américains. Les roughs vont être assez costauds."

Lors de la dernière édition, disputée sur le parcours de Whistling Straits, dans le Wisconsin, les États-Unis s'étaient imposés 19-9, la plus large victoire dans les chiffres dans l'histoire de l'épreuve depuis 1967. C'est dire si les Européens, qui sont invaincus sur leurs terres depuis trente ans, seront avides de revanche.

"Les Américains ont opéré un switch de générations et mis en place un système qui, de l'extérieur, paraît plus solidaire qu'à l'époque", a poursuivi Nicolas Colsaerts. "Maintenant, ce n'est pas aussi friendly que cela en a l'air. Alors que chez nous, d'année en année, d'équipe en équipe, on a gardé cette forte camaraderie. Je pense que nous avons mis tous les atouts de notre côté. Maintenant, il faut toujours un peu subir la performance des joueurs sur le parcours, mais on a une bonne chance de taper les Américains (sic)".