Une femme de 62 ans arrêtée pour une disparition datant de 2008

Aucune avancée majeure n'a pu être réalisée dans l'enquête et aucun corps n'a jamais été retrouvé. Il y a trois ans cependant, le dossier a été rouvert par la police judiciaire fédérale (PJF) d'Anvers et l'information judiciaire a repris en 2021.

Cela a donné lieu jeudi dernier à quatre perquisitions, réalisées à Koekelberg, Edingen et Hal. La PJF anversoise a reçu l'aide du laboratoire et du service d'assistance canine de la police fédérale. Deux femmes, âgées de 62 et 70 ans, ont été interpellées et auditionnées. Elles ont comparu devant le juge d'instruction vendredi. La sexagénaire a été placée sous mandat d'arrêt tandis que la septuagénaire a été libérée sous conditions.