World Triathlon Series - Coup double pour le Français Dorian Coninx, nouveau champion du monde après la finale

Côté belge, Jelle Geens, 22e de l'épreuve espagnole, et Marten Van Riel, 28e, ont terminé respectivement 14e et 16e mondiaux.

En clôture de la 7e et dernière manche de la saison 2023, comptant pour le double des points et disputée sur distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km à pied), Coninx a devancé au sprint l'Allemand Tim Heelwig et son compatriote Pierre Le Corre, tous trois crédités du même temps (1h42:22). Léo Bergere, tenant du titre, a suivi 6 secondes plus tard, alors qu'il était encore en lice pour le titre mondial à moins de 500 m de l'arrivée. Pour sa rentrée en compétition après une longue revalidation, Van Riel a fait la course en tête jusqu'au début de la course à pied, avant de reculer logiquement au classement, tandis que Geens a manqué le bon wagon à vélo et a perdu trop de temps pour revendiquer le top 20. Troisième Belge engagé, Arnaud Mengal a fini 53e.

Au classement final de la série mondiale, Coninx, seulement 5e avant la course de Pontevedra, s'adjuge son 1er sacre mondial en terminant en tête avec 4.238 points, devant le Néo-Zélandais Hayden Wilde (4.112) et Bergere (4.003). Jelle Geens est 14e (1.884) et Van Riel 16e (1.742).

La course féminine aura lieu dimanche soir, avec la participation de Jolien Vermeylen, Claire Michel et Valérie Barthelemy.