WTA Guadalajara - Elise Mertens va disputer sa 30e finale en double

Elise Mertens a remporté sa demi-finale en double au tournoi WTA 1000 de Guadalajara vendredi au Mexique. Avec sa partenaire l'Australienne Storm Hunter (WTA 6), la N.1 belge qui est 4e mondiale en double, et devrait redevenir N.1 lundi, a battu la paire américaine Caroline Dolehide (WTA 47, 25 ans) et Asia Muhammad (WTA 49, 32 ans) à l'issue d'une heure et 23 minutes du jeu (7-5, 63)