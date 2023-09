Belcar - Dylan Derdaele et Michael Cool s'imposent en Allemagne

La compétition a connu son quatrième vainqueur différent en autant de courses. C'est l'équipage composé de Dylan Derdaele et Michael Cool qui s'est imposé au volant de la Porsche 911 (992) GT3 Cup N°99 du Belgium Racing. L'équipe dirigée par Patric Derdaele réalise le doublé puisque l'autre Porsche du team, celle de Koen Wauters et Jos Menten, a pris la deuxième place. L'Audi R8 GT2 N°1 de Bert et Stienes Longin a pris la troisième place. La voiture engagée par l'écurie PK Carsport a mené la première partie de la course avant de devoir baisser de rythme à la suite au détachement de son spoiler arrière. Michiel Haverans et John De Wilde (RedAnt Racing Porsche) ont pris la 4e place.

Cédric Wauters et Jarne Geussens se sont montré les plus rapides dans la catégorie GTB au volant de la Mercedes AMG GT4 du Dirkx Motorsport by SRT. Ils se sont imposés devant le duo Guino Kenis-Michael De Keersmaecker, et Nick van Pelt (BMW M4 GT4).

En TA, la victoire est revenue à Frédéric Caprasse sur BMW M2 CS, précédant l'équipage Junior Planckaert-Matisse Lismont également engagé sur BMW. Maxime Van den Hove (Cupra) s'est classé troisième. Victoire en TB de Tom et Guido Werckx sur BMW 330i.

La finale du championnat aura lieu sur le circuit de Zolder, les 14-15 octobre, dans le cadre de l'American Festival.