BENE-League - Mauvaise soirée pour les clubs belges, seul Visé s'est imposé

Le tenant du titre Bocholt recevait les Lions de Sittard et ont cette fois mordu la poussière. Après l'avoir emporté de justesse la semaine dernière en donnant des signes de fébrilité, les Limbourgeois ont subi la loi des Néerlandais 28-32, ces derniers ont gardé la maîtrise du jeu durant toute la rencontre.

Le Sporting Pelt qui recevait Aalsmeer n'a obtenu qu'un partage 28-28. Les Belges menaient 16-11 à la mi-temps et auraient pu perdre la totalité de l'enjeu car menés 27-28 à 15 secondes de la fin, ils ont bénéficié d'un jet des sept mètres que Tommy Falcke a transformé "on the buzzer".

Le KTSV Eupen en déplacement à Hurry s'est incliné de justesse 30-29 (mi-temps 13-13). En revanche, on a noté la défaite surprise de Hubo à domicile face à Volendam 32-36 (mi-temps 16-16). Dans la dernière rencontre Bevo a battu Houten 35-26.

Le classement après quatre matchs : 1. Visé 8 pts; 2. Lions 7; 3. Bocholt,. Pelt, Volendam et Hurry 5; 7. Bevo 4; 8. Hubo, Eupen, Aalsmeer 3, 11. Izegem et Houten 0.