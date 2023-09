BNXT League - Succès d'entrée de jeu pour les promus courtraisiens vainqueurs au Brussels

Avec dans leur cinq majeur un ex-réserviste bruxellois, les Courtraisiens ont d'emblée fait jeu égal avec les hommes de Serge Crevecoeur avant de virer dans les roues des Bruxellois au terme d'une première mi-temps très équilibrée (repos : 44-42).

Sous l'impulsion de la paire Desiron/Watson-Gayle, le Brussels semblait un moment se dégager à la reprise (56-50) mais les Courtraisiens renversaient la vapeur d'un 2-13 avant que Hanquiez et Libert (15pts, 2 assists) ne ramène les deux équipes quasiment à égalité à l'entrée du dernier acte : (30e : 64-63).

Tout restait possible et les hommes de Christophe Beghin ne tremblaient pas. Surtout, ils ne laissaient pas passer l'occasion d'un premier succès. Dominants au rebond (26/43) et dans la raquette (58 pts contre 32), les Spurs se détachaient collectivement à 71-76 avant que De'Vondre Perry (17 pts, 4 rbds, 5 ast) ne prenne les choses en mains dans la dernière ligne droite pour parachever le travail et confirmer ce premier succès pour les promus en dépit des efforts de Brandon Horvath (19 pts, 5 rbds).