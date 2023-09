Championnat du monde de motocross - Jago Geerts remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne pour sa dernière en MX2

Troisième de la première course, Geerts a remporté la seconde course pour s'adjuger la victoire finale du Grand Prix. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), vainqueur de la première course et 4e de la seconde, a terminé à la 2e place devant l'Italien Andrea Adamo (KTM), 4e puis 3e, déjà assuré du titre de champion du monde avant ce week-end.

Liam Everts (KTM), 7e puis 5e, termine à la 6e place du Grand Prix. Lucas Coenen (Husqvarna), 11e et 12, se classe 11e et Sacha Coenen (KTM) 17e après deux 17e places.

Au classement du championnat, Geerts termine vice-champion du monde, comme les trois saisons précédentes, avec 759 points derrière Adamo, champion du monde avec 826 points. Laengenfelder se classe 3e avec 755 points.

Geerts disputait sa 6e et dernière saison dans la catégorie MX2. Il sera promu en MXGP, la catégorie reine, à partir de la saison 2024.

En MXGP, le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté ce dernier rendez-vous de la saison en remportant les deux courses de la journée. Il a devancé le Suisse Jérémy Seewer (Yamaha), 2e puis 4e, et le Français Romain Febvre (Kawasaki), 5e et 2e. Seul Belge engagé en MXGP, Tanguy Gabriel (KTM) a terminé à la 26e place en finissant deux fois 26e des deux courses.

Déjà assuré du titre avant cette ultime manche du championnat, l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), 10e du Grand Prix, a remporté son premier titre de champion du monde avec un total de 921 points devant Febvre (854) et Seewer (759).