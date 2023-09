Championnat du monde de motocross - Jago Geerts termine 3e de la première course en MX2 en Grande-Bretagne

Déjà vainqueur de la course qualificative samedi, l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) a remporté cette première course devant le Français Thibault Benistant (Yamaha) et Geerts. Déjà assuré du titre de champion du monde, l'Italien Andrea Adamo (KTM) a pris la 4e place.

Liam Everts (KTM) a lui pris la 7e place, Lucas Coenen (Husqvarna) s'est classé 11e et Sacha Coenen (KTM) 17e.

En MXGP, la victoire est revenue au Slovène Tim Gajser (Honda) devant le Suisse Jérémy Seewer (Yamaha) et le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha). L'Espagnol Jorge Prado (GasGas), assuré du titre de champion du monde, s'est lui classé 4e.

Seul Belge engagé en MXGP, Tanguy Gabriel (KTM) a terminé à la 26e et antépénultième place.

La deuxième course MX2 aura lieu à 17h10 et celle en MXGP à 18h10.