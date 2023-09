Championnat du monde de motocross - Jago Geerts termine 3e de la première course en MX2 en Grande-Bretagne

Déjà vainqueur de la course qualificative samedi, l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) a remporté cette première course devant le Français Thibault Benistant (Yamaha) et Geerts. Déjà assuré du titre de champion du monde, l'Italien Andrea Adamo (KTM) a pris la 4e place.

Liam Everts (KTM) a lui pris la 7e place, Lucas Coenen (Husqvarna) s'est classé 11e et Sacha Coenen (KTM) 17e.

La première course en MXGP est prévue à 15h15 heure belge. La deuxième course MX2 aura lieu à 17h10 et celle en MXGP à 18h10.