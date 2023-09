Conflit en Syrie - Deux civils tués dans un bombardement du régime

"Deux civils, un homme âgé et une femme, ont été tués et deux autres blessés dont un enfant dans un état critique par des frappes de missiles des forces du régime qui ont visé un camp (de déplacés) près de Sarmine, dans l'est de la province d'Idleb", ont déclaré dans un communiqué les Casques Blancs, une organisation de secouristes qui opère dans des régions échappant au contrôle du régime de Bachar al-Assad.