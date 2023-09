Coupe du monde de rugby - Le Pays de Galles, large vainqueur de l'Australie, est le premier qualifié pour les quarts

Avec au moins 14 points et un dernier match à jouer, les Gallois termineront au pire à la 2e place du groupe C où l'Australie, 3e, est très proche d'une élimination dès la phase de poules, une première en dix participations à la Coupe du monde pour les doubles champions du monde 1991 et 1999. Les Wallabies ont concédé une 2e défaite après celle 22-15 concédée face aux Fidji le 17 septembre à Saint-Etienne.

L'Australie compte 6 points, autant que les Fidji. Le Portugal sera le dernier adversaire de l'Australie. Les Fidji doivent encore affronter la Géorgie et le Portugal, les deux derniers du classement de cette poule C.

Les Gallois ont déployé une défense hermétique, un pack souverain capable d'avancer sur des ballons portés, des offensives au près, sans prise de risque, et un buteur, Gareth Anscombe, homme du match, fossoyeur des Australiens, grâce à ses 23 points inscrits. La seconde période, traduite au amrquoir par un 24-0, a été une longue descente aux enfers pour les Wallabies qui ont concédé la plus lourde défaite de leur histoire face au Pays de Galles.