Coupe du monde d'escalade - Nicolas Collin 8e en finale du lead à Wujiang en Chine

Nicolas Colin, 25 ans, avait réussi à se qualifier pour la finale grâce à une 2e place en demi-finales où il avait presque atteint le sommet (37+). Il a inscrit un score de 23 pour sa première finale de Coupe du monde en lead.

La victoire est revenue au Japonais de 16 ans, Sorato Anraku (39) devant son compatriote Shion Omata, 17 ans (30+).

Nicolas Collin, 29e mondial, avait pris la 5e place de la manche de Coupe du monde d'Innsbruck en Autriche en juin mais en bloc (boulder). Vainqueur des Jeux mondiaux à Birmingham l'an dernier aux Etats-Unis en bloc aussi, le Bruxellois avait fini 6e en difficulté.

Côté belge encore, Simon Lorenzi avait réussi aussi à passer le cap des qualifications pour terminer 15e en demi-finales (31). Les huit premiers se qualifiaient pour la finale.

Ties Vancrayenest n'avait lui pas pu s'extraire de ces qualifications (44.0) et est classé 45e sur les 48 grimpeurs engagés. Les 26 premiers pouvaient disputer les demi-finales.

Chez les dames, Chloé Caulier n'avait pas non plus passé l'épreuve des qualifications et termine 31e (27.55) sur 45 engagées. Là aussi, les 26 premières pouvaient continuer en demi-finales.

La victoire est revenue à la Japonaise Ai Mori (36+), 20 ans, devant l'Autrichienne Jessica Pilz (31+), 2e, et une autre Japonaise Natsuki Tanii (26+), 3e.