Decastar de Talence - Van der Plaetsen 6e, Hauttekeete 7e et Pittomvils 9e loin des 8.000 points

Après la première journée, Jente Hauttekeete était le meilleur Belge avec une 5e place et un total de 4.120 points. Il n'a pas confirmé dimanche et a rétrogradé à la 7e place avec un total de 7.796, loin de son record personnel (8.075). Van der Plaetsen est passé de la 13e à la 6e place. Niels Pittomvils termine 9e avec 7.720 points, à plus de 500 points de son record (8.222).

Aucun des trois ne s'est approché du minima pour le décathlon de l'Euro 2024 de Rome (10-11 juin) fixé à 8.200 points et encore moins de celui des JO de Paris (2-3 août) qui se situe à 8.460 points.

Van der Plaetsen est déjà qualifié pour Rome grâce à ses 8.233 points réalisés le 18 juin à Ratingen.

Pittomvils a commencé la deuxième journée comme le meilleur belge avec 14.77 au 110m haies. Hauttekeete a réalisé 15.04, Van der Plaetsen 15.09. Au lancer du disque, Pittomvils a encore été le meilleur avec 44m33. Van der Plaetsen a réussi 42m99, Hauttekeete 39m04. Au saut à la perche, c'est Van der Plaetsen qui a signé la meilleure perf belge avec 5m27. Hauttekeete a franchi 4m97, Pittomvils 4m87. Au javelot, Van der Plaetsen a réalisé 66m36, synonyme de victoire. Pittomvils 57m24, Hauttekeete 46m55. Dans le 1.500 m final, Hauttekeete a réalisé un record personnel de 4:29.67. Pittomvils a couru en 4:43.95, Van der Plaetsen 4:53.99.

La victoire à Talence est revenue au Français Makenson Gletty avec 8 443 points, à 17 points de la qualification directe pour les JO de Paris.