Euro de cyclisme - Christophe Laporte champion d'Europe, Wout van Aert médaille d'argent

La Belgique boucle cette Euro 2023 avec six médailles, avec les titres d'Alec Segaert dans le contre-la-montre espoirs et de Fleur Moors chez les juniores, ainsi que les médailles de bronze de Wout van Aert chez les élites et de Senne Sentjens chez les juniors dans le chrono et de Lotte Kopecky dans la course en ligne des élites dames.

Premier Français champion d'Europe, Christophe Laporte, 30 ans, succède au Néerlandais Fabio Jakobsen au palmarès de l'Euro, ouvert aux élites depuis 2016.

Wout van Aert a offert à la Belgique une 5e médaille dans la course en ligne élites messieurs, après l'argent pour Yves Lampaert (2019) et Remco Evenepoel (2021) et le bronze pour Wout van Aert (2018) et Tim Merlier (2022).

Les Belges ont été davantage à la fête dans l'Euro du contre-la-montre, avec les médailles d'or de Victor Campenaerts (2017 et 2018) et de Remco Evenepoel, auxquelles viennent s'ajouter la médaille d'argent de Campenaerts (2016) et les médailles de bronze de Campenaerts (2020), Evenepoel (2021) et Wout van Aert cette semaine.