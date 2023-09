Euro de cyclisme - Wout van Aert et Arnaud De Lie seront les leaders belges et deux des favoris pour le titre

Troisième du contre-la-montre, van Aert semble remis de son problème gastrique. De Lie, fort de sa victoire au sprint au GP de Québec espère être présent au terme des 199,8 km d'une course partie d'Assen, des six ascensions du VAM-berg (le Col du VAM) et des 688 mètres de dénivelé positif.

Avec ses deux rapides finisseurs, les actions belges sont solides. Mais, il est peu probable que l'on assiste à un sprint royal comme l'an dernier quand Fabio Jakobsen avait devancé Arnaud Démare et Tim Merlier à Munich.

Cette année, Démare sera de nouveau présent. Il sera l'atout français avec Christophe Laporte, l'habituel équipier de van Aert. Le Danois Mads Pedersen pourrait rebondir aux Pays-Bas après avoir déçu à Glasgow au championnat du monde. Il ne faut évidemment pas oublier dans l'équation le facteur italien. Les Transalpins ont trusté le titre de 2018 à 2021 avec quatre coureurs: Matteo Trentin (2018, devant van der Poel et van Aert), Elia Viviani (2019, devant Lampaert), Giacomo Nizzolo (2020, devant Démare) et Sonny Colbrelli (2021, devant Evenepoel)). Trentin et Viviani seront au départ. On suivra aussi Filippo Ganna, qui a fait l'impasse sur le contre-la-montre.