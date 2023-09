F1 - GP du Japon - Nouvelle victoire pour Max Verstappen, Red Bull champion du monde des constructeurs

Vestappen a fait cavalier seul durant les 53 tours pour s'adjuger sa 13e victoire de la saison et la 48e de sa carrière. Comme l'an dernier, il s'impose à Suzuka et devance les deux pilotes McLaren: le Britannique Lando Norris, 2e et l'Australien Oscar Piastri, 3e, pour le premier podium de sa carrière.

Le Monégasque Charles Leclercq (Ferrari) a pris la 4e place et l'autre Ferrari, celle de Carlos Sainz termine 6e. Les Mercedes des Britanniques encadre l'Espagnol avec Lewis Hamilton, 5e, et George Russell, 7e.

Pas assez cependant pour Ferrari et Mercedes qui ne peuvent plus inquiéter Red Bull sacré champion du monde des constructeurs pour la 6e fois.

Un accrochage dès le premier virage causaient des dégâts sur les Alfa de Zhou et Bottas. Les voitures pouvaient se lâcher après un passage sous drapeau jaune virtuel une dizaine de tours, avec Max Vertsappen en pole et de suite largement en tête. Le Finlandais Bottas et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), qui accrochait le Danois Kevin Magnussen (Haas), abandonnaient quelques tours plus tard. Les deux Williams (Albon et Sargeant), et Lance Stroll (Aston Martin) aussi.

Carlos Sainz avait mis fin à Singapour la semaine dernière à la série de 10 victoires de suite de Verstappen qui a pris ainsi sa revanche, mais n'est pas encore mathématiquement assuré d'un troisième titre mondial d'affilée.

Le prochain Grand Prix est prévu au Qatar le 8 octobre sur le circuit de Losail où Max Verstappen peut être assuré du titre mondial dès le samedi avec la course sprint.