Invasion de l?Ukraine - Le deuxième cargo de blé ukrainien est arrivé à Istanbul

Moscou s'est retiré en juillet d'un accord international signé en juillet 2022, sécurisant l'exportation des produits agricoles ukrainiens via la Mer Noire.

Cet accord avait permis d'exporter près de 33 millions de tonnes de céréales en un an.

Un premier navire chargé de 3.000 tonnes de blé et battant lui aussi pavillon de Palau avait quitté sans encombre mardi le même port de Tchornomorsk et était arrivé à Istanbul jeudi.

Kiev veut établir des voies d'approvisionnement vers l'Afrique afin de contrer l'influence de la Russie, qui a promis cet été à certains Etats africains de leur livrer du blé gratuitement.

La Russie et l'Ukraine sont deux grandes puissances agricoles dont la production est cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. L'invasion russe de son voisin et les sanctions internationales contre Moscou ont déstabilisé les approvisionnements et les marchés mondiaux.