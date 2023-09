Jupiler Pro League - Le partage 1-1 à la danoise entre Anderlecht et le Club Bruges

Chez les Mauves, Kasper Schmeichel a été préféré à Dupé dans le but. Augustinsson remplaçait l'arrière gauche N'Diaye, blessé, et Thorgan Hazard obtenait sa première titularisation. Côté brugeois, Zinckernagel était guéri et présent.

Après un tacle énergique de Brandon Mechele sur Dollberg (2e), le Club a essayé de garder le ballon le plus longtemps possible afin de briser le rythme imposé par Anderlecht. Les Brugeois sont parvenus à contrer le départ enthousiaste d'Anderlechtois tablant sur les accélérations de Francis Amuzu. La tempête passée, les Blauw & Zwart ont misé sur les balles en profondeur pour Igor Thiago. Installés dans le camp adverse, Onyedika (23e) et De Cuyper (27e) .n'ont pas inquiété Schmeichel. Par contre, Mignolet n'a rien pu faire quand Dolberg a surgi pour pousser un ballon de la tête sur un centre de Sardella (39e, 1-0). Touché au genou dans un duel avec Mechele, l'attaquant danois a laissé sa place à Luis Vazquez (44e) et son compatriote Thomas Delaney, blessé à l'épaule, a été remplacé par Amadou Diawara (45e+2).

Après la pause, Hazard a manqué l'occasion de doubler la marque (59e). Bruges s'est montré plus fringant: sur une perte de balle anderlechtoise, Zinckernagel a foncé et une fois entré dans le rectangle, il a cédé le ballon en retrait à Skov Olsen, qui a inscrit son cinquième but de la saison (64e, 1-1). Les Brugeois auraient même pu s'imposer dans un tackle parfait de Debast sur Thiago qui filait seul au but (80e).