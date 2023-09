La fin de la grève à Hollywood est en vue

La fin de la grève des scénaristes américains, soutenus par les acteurs, est en vue à Hollywood après 145 jours d'actions syndicales. Selon la presse américaine, les négociateurs des scénaristes, pour la Writers Guild of America (WGA), et des studios et plateforme de streaming, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), approchent d'un consensus.