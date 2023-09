Le gouvernement flamand a dégagé un accord budgétaire

Après des négociations "fluides et constructives", M. Jambon a été en mesure d'annoncer samedi soir vers 22h30 qu'un accord avait été dégagé

"Nous avons un accord! Le gouvernement flamand vient tout juste de parvenir à un accord sur le budget et une série d'autres mesures importantes pour les années à venir. Les textes et les explications seront fournis lundi durant la déclaration de septembre au parlement flamand", a fait savoir le ministre-président Jambon samedi soir sur X, (ex- Twitter).

Cette déclaration reprend traditionnellement les grandes lignes de gouvernance pour les prochaines années et les contours du budget.

L'attention portera surtout sur les montants dégagés pour l'accueil de la petite enfance. Le CD&V avait mis sur la table une proposition de 330 millions d'euros. D'autres partis étaient aussi en faveur d'investissements en la matière. Reste à savoir quel montant a été alloué, comment les moyens seront répartis et quelles autres mesures ont été retenues, comme par exemple l'introduction de flexi-jobs ou de collaborateurs logistiques.

Enfin, un autre point d'interrogation concerne quelles coupes sont prévues dans d'autres domaines pour financer ces investissements.

Aucun détail n'a encore filtré sur le contenu de cet accord.