Les Belges à l'étranger - L'Atalanta, avec un assist de De Ketelaere contre Cagliari, reste invaincue à domicile

L'Atalanta a dominé la première partie notamment grâce à un imprévisible De Ketelaere, dont un but a été annulé pour hors-jeu de Lookmann (23e). Sur la même action, les Bergamasques ont touché la transversale par Lookman et le poteau par Davide Zappacosta (26e). Les Nerazzurri ont pris l'avantage via De Ketelaere, qui a servi Lookman après avoir sauté Alberto Dossena (33e, 1-0).

À la reprise, Gian Piero Gasperini a modifié son système en attaque: il a fait reculer De Ketelaere avant de le remplacer (67e). Cela n'a pas empêché Cagliari d'être plus menaçant avant que Mario Pasalic ne double l'écart pour Bergame (76e, 2-0)..

En France, Strasbourg, avec Matz Sels dans la cage, s'est imposé 0-1 à Metz lors de la 6e journée grâce à un but d'Habib Diarra, sur l'unique tir cadré des visiteurs (81e). Ce troisième succès permet aux Alsaciens de se hisser à la 4e place (10 points). Metz est 10e (8 points).

Battus 2-1 au Havre, Massimiliano Caufriez et Clermont restent derniers (1 point) alors que le HAC se retrouve 5e (9 points).

En Premier League, Aston Villa s'est imposé 0-1 à Chelsea, réduit à dix suite à l'exclusion de son défenseur Malo Gusto (58e). Chez les Villans (12 points, 6e), Youri Tielemans (81e) et Leander Dendoncker (90e+1) sont montés au jeu pour défendre le but d'avance inscrit par Ollie Watkins (73e, 0-1). Les Blues, qui n'ont gagné qu'un seul match en Premier League, sont 14e (5 points).