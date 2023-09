Météo - Du soleil pour terminer agréablement le week-end

Ensuite, en soirée, les nuages élevés se feront plus nombreux sur l'ouest. Ailleurs, le ciel sera pratiquement serein. En cours de nuit, les nuages d'altitude concerneront aussi les autres régions mais le temps restera sec partout. Les minima seront compris entre 6° et 9° en Ardenne ainsi que dans l'extrême sud du pays, et entre 10° et 13° ailleurs.