Paris-Chauny - Vainqueur au sprint, Jasper Philipsen s'impose pour la deuxième fois à Chauny

Une échappée de cinq coureurs s'est formée en début de course avec Lindsay De Vylder (Team Flanders-Baloise), Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), le Français Lucas Beneteau (St Michel-Mavic-Auber93), le Danois Mads Kristensen (Leopard TOGT) et le Néo-Zélandais Paul Wright (Bolton Equities Black Spoke).

L'échappée a finalement été reprise à 48 km et plusieurs coureurs ont tenté leur chance pour éviter une arrivée au sprint. Le Français Quentin Pacher a attaqué à 21 km du but mais a finalement été repris 12 km plus loin.

La victoire s'est finalement jouée dans un sprint massif et Philipsen s'est montré le plus rapide devant les Français Jason Tesson (TotalEnergies) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Le Limbourgeois a décroché la 37e victoire de sa carrière, la 14e cette saison. Déjà vainqueur en 2021 à Chauny, Philipsen succède au palmarès à l'Italien Simone Consonni.