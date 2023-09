Schild & Vrienden - Nouvelle audience programmée le 10 octobre

L'affaire Schild & Vrienden, dans laquelle le fondateur Dries Van Langenhove et six co-accusés doivent répondre, entre autres, de violations de la loi sur le racisme et de négationnisme, sera à nouveau traitée le 10 octobre, a décidé le tribunal correctionnel de Gand. Ce dernier tente ainsi d'accélérer le traitement de l'affaire, mais il est probable qu'un autre report suivra en raison d'une demande concernant les délais de conclusion ou d'une demande de récusation.