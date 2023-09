Tour de Luxembourg - Marc Hirschi: "Il fallait maîtriser Ben Healy, c'était stressant"

"J'avais terminé deuxième du Tour de Luxembourg il y a deux ans et je m'impose cette année, j'en suis très content. J'avoue que j'avais beaucoup de pression pour défendre mon maillot jaune dans la dernière étape, sur le circuit local, qui était dur", a indiqué le coureur d'UAE Emirates

Hirschi s'était emparé pour trois secondes du maillot jaune de leader du Tour de Luxembourg au terme de la quatrième étape disputée samedi en contre-la-montre à Pétange. "Nous avons beaucoup donné dimanche pour revenir sur l'échappée. Dans le circuit final, je devais absolument me concentrer sur Ben Healy, qui restait très menaçant pour le classement final, où il n'avait que quelques secondes retard sur moi. Je dois avouer que l'échappée finale a été une bonne chose pour moi: cette échappée a été au bout, ce qui m'a rassuré au niveau des secondes de bonification qui ne sont donc pas revenues aux ténors du classement général."

Marc Hirschi et ses coéquipiers sont restés très attentifs dans la dernière partie de course. "La finale a été très nerveuse, il y a avait beaucoup de stress mais, heureusement, j'étais entouré d'une équipe très forte. Mon coéquipier Brandon McNulty était deuxième du classement général et je savais que je devais me concentrer sur Ben Healy. J'ai pu heureusement le suivre dans la fin de course. J'ai apprécié le Tour de Luxembourg dont le parcours, qui n'est jamais plat, correspond parfaitement à mes caractéristiques de coureurs", a conclu Hirschi.