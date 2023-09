Vêtements, logements, les Libyens multiplient les initiatives solidaires

"1.300 uniformes scolaires, 850 abayas, 650 linceuls" ont déjà été acheminés jusqu'à la cité de 100.000 habitants, où près de 3.800 personnes ont péri. Et ces femmes, en phase d'apprentissage, travaillent sur un deuxième envoi, en découpant et cousant à toute vitesse les pièces de tissus, dans un atelier de la capitale Tripoli (ouest), à plus de 1.300 km de Derna.

Dans ce centre de formation, le directeur Mohamed Kamour explique à l'AFP avoir suspendu les cours pour se consacrer à fournir de l'aide à la population de Derna, où des milliers de rescapés ont tout perdu à cause des inondations. Des immeubles et des quartiers entiers ont été rayés de la carte.

"Nous avons interrompu tous les types de formation", dit-il.

Les apprenties couturières "qui ont elles-mêmes besoin de travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles" ont voulu participer aux aides envoyées dans l'Est pour soutenir leurs compatriotes. "Une priorité aujourd'hui", ajoute-t-il.

Selon lui, les demandes des habitants sinistrés lui sont transmises par des associations caritatives basées dans l'Est, en dépit des divisions politiques entre les régions orientale et occidentale du pays.

"Le centre a déjà pour vocation d'aider les familles nécessiteuses, alors vous imaginez notre mobilisation lorsqu'il s'agit d'une catastrophe d'une telle ampleur", explique-t-il.

Autour d'un plan de travail, entourées d'étagères remplies de rouleaux de tissu, les femmes font le tri et plient la production du jour: abayas grises ou vertes, tabliers blancs pour le personnel médical mais aussi des draps mortuaires pour les corps que les secouristes continuent de sortir des décombres.

A côté, dans "la salle de couture" au milieu du crépitement des machines, Karima Wanis, la formatrice, exprime "le sentiment d'avoir perdu des membres de sa famille". Il est "normal de venir en aide à nos frères de Derna", dit-elle.

Pour cette femme de 39 ans, il s'agit "d'aider des proches (...) puisque nous faisons tous partie de la même famille (...), Ouest ou Est. En fin de compte, la Libye nous réunit".

- "Besoin d'un logement" -

Les inondations meurtrières ont suscité au sein de la population un élan de solidarité transcendant les divisions politiques et tribales entre l'Est et l'Ouest, qui minent le pays nord-africain depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

"Nous avons vu des gens provenant de toutes les régions de Libye, même de Sebha dans le sud. Des gens venus (à Derna) de leur propre initiative, des tribus aussi", a noté jeudi Yann Fridez, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Libye, à son retour d'une visite de trois jours sur place.

Avec les moyens du bord, des restaurateurs, des commerçants et des artisans se mobilisent dans l'ouest et le sud du pays.

Les aides se multiplient en particulier en faveur des survivants alors que plus de 43.000 personnes ont dû quitter les zones sinistrées et sont souvent sans abri ni ressources.

Les appels à héberger des déplacés sont nombreux sur les réseaux sociaux.

"Une famille vient d'arriver à Tripoli depuis Derna. Elle a besoin rapidement d'être logée", indique ainsi une publication sur Facebook, commentée par des volontaires qui proposent leur aide en postant leurs numéros de téléphone. Une campagne a aussi été lancée sur les réseaux sociaux sous le hashtag: "je suis Dernaoui et j'ai besoin d'un logement".

Les autorités libyennes divisées disent avoir des difficultés à répondre aux besoins urgents des rescapés et ont admis à plusieurs reprises que "l'ampleur de la catastrophe dépassait leurs capacités".

Pourtant, l'aide internationale ne faiblit pas. Des ponts aériens ont été mis en place par plusieurs pays et organisations humanitaires internationales.

L'ambassade du Qatar en Libye a annoncé l'arrivée samedi à Benghazi (est) de deux avions chargés de 60 tonnes d'aide, portant à huit le nombre d'appareils envoyés par Doha depuis la catastrophe. Un avion transportant de l'aide humanitaire envoyée par les Etats-Unis a aussi atterri jeudi à Benghazi, la grande ville de l'Est, située à 300 km de Derna.