World Triathlon Series - Beth Potter sacrée championne du monde après son succès dans la finale de Pontevedra

En clôture de la 7e et dernière manche de la saison 2023, attribuant le double des points et disputée sur distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km à pied), l'Ecossaise de 31 ans a devancé, en 1h53:19, sa compatriote Kate Waugh (1h53:37) et la Française Cassandre Beaugrand (1h53:50). Côté belge, seule Claire Michel a tiré son épingle du jeu, terminant 11e, à 1:20 de la nouvelle championne du monde, en 1h54:39. Jolien Vermeylen s'est classée 34e (1h57:50) et Valérie Barthelemy 54e (2h02:54).

Le titre s'est joué comme prévu entre Potter et Beaugrand. Toutes deux ont fait partie à vélo d'un groupe de tête de 15 triathlètes après la natation. La Française a toutefois été victime de crampes dans la 1re des 4 boucles à pied, laissant le champ libre à Potter, déjà victorieuse cette saison à Abu Dhabi, Montréal et à l'épreuve-test olympique de Paris.

Des trois représentantes belges, seule Claire Michel a réussi à rester dans un groupe de poursuivantes derrière les leaders à vélo. Classée 35e en quittant la 2e transition, mais grâce à un 10e meilleur temps sur les 10 derniers km à pied, la Bruxelloise a remonté pas moins de 24 concurrentes pour terminer à un souffle du top 10.

Au classement final, Potter totalise 4.559 points, pour 4.411 à Beaugrand et 3.793 à une autre Française, Emma Lombardi, 4e dimanche à Pontevedra. Claire Michel est la meilleure Belge, à la 25e place (1.436 pts), devant Jolien Vermeylen, 29e (1.296) et Barthelemy, 61e (395 pts).