WTA Guadalajara - Elise Mertens accroche un 18e titre en double à son palmarès

Elise Mertens et Storm Hunter ont remporté en double samedi le tournoi WTA 1000 de Guadalajara au Mexique (2.788.468 dollars). Le duo belgo-australien, première tête de série de ce tournoi sur dur, a battu en une heure et 24 minutes et trois sets (3-6, 6-2 et 10-4) la paire formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.