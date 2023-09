Au Soudan en guerre, des "centaines de morts" de la dengue

L'Etat le plus durement touché est celui de Gedaref, frontalier de l'Ethiopie, où "la vitesse de propagation de la dengue est catastrophique" et a déjà fait "des centaines de morts et des milliers de cas de contamination", prévient le syndicat des médecins.

La saison des pluies au Soudan, marquée chaque année par la propagation d'épidémies de paludisme ou de dengue, est encore plus dévastatrice cette année après plus de cinq mois de guerre entre les deux généraux au pouvoir à Khartoum.

"Les hôpitaux sont déjà pleins et les cas continuent d'augmenter, la situation est particulièrement compliquée pour les enfants malades car si certains sont hospitalisés, la plupart sont traités chez eux", indique à l'AFP un praticien à Gedaref qui témoigne sous le couvert de l'anonymat.

A El-Facher, chef-lieu du Darfour-Nord, "13 cas de paludisme ont été recensés en une semaine", selon le ministère de la Santé.

A Khartoum, "trois personnes sont mortes de diarrhées aiguës" parmi les "14 hospitalisées pour la seule journée de dimanche" dans le quartier de Hajj Youssef, dans l'est de la capitale, rapporte le comité de résistance de ce quartier.

"Prenez des précautions pour éviter la contagion", exhorte ce groupement de militants qui organise l'entraide entre habitants depuis que les deux généraux au pouvoir sont entrés en guerre le 15 avril.

Le conflit a fait 7.500 morts, selon un bilan très sous-évalué, des millions de déplacés et de réfugiés et a achevé un système de santé à genoux depuis des décennies dans l'un des pays les plus pauvres du monde.