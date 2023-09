Conflit au Nagorny Karabakh - Près de 5.000 personnes ont déjà fui le Nagorny Karabakh pour l'Arménie

"À la date du 25 septembre, à midi, 4.850 personnes déplacées de force sont entrées en Arménie à partir du Nagorny Karabakh", annonce ce dernier dans un communiqué. "Le gouvernement fournit un logement à tous ceux qui n'ont pas d'endroit où vivre." L'évaluation des besoins de 950 exilés est toujours en cours, complètent néanmoins les autorités.

Quelques heures auparavant, il a déclaré que 2.906 personnes avaient fui le Nagorny Karabakh pour se réfugier en Arménie à la suite de l'opération militaire menée par l'Azerbaïdjan dans la région. Environ 1.000 d'entre elles sont entrées sur le territoire dimanche soir selon les mêmes sources.

L'enclave du Nagorny Karabakh se situe officiellement en Azerbaïdjan, mais est peuplée majoritairement d'Arméniens. Les deux pays se disputent la région depuis des décennies.

La semaine dernière, l'armée azerbaïdjanaise a mené dans l'enclave une brève opération militaire qui aurait coûté la vie à au moins 200 personnes. Un cessez-le-feu a rapidement suivi, mais le sort de la population locale suscite des inquiétudes grandissantes. La situation humanitaire demeure très tendue.

Encerclée par les troupes azerbaïdjanaises, la capitale du Nagorny Karabakh, Stepanakert, est privée d'électricité et de carburant et sa population manque de nourriture et de médicaments, selon un correspondant de l'AFP.