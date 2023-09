Coupe du monde de BMX - Elke Vanhoof, en demi-finales à Sarrians, termine 12e

Elke Vanhoof a été éliminée en demi-finales dans une compétition remportée par l'Australienne Saya Sakakibara qui domine le classement général de la Coupe du monde avec 1.845 points. Elke Vanhoof est 22e avec 444 unités.

Chez les messieurs, Ruben Gommers et Mathijn Bogaert ont été éliminés en quarts de finale pour finir respectivement à la 18e et à la 20e place. Wannes Magdelijns a fini lui un peu plus loin, au 25e rang, sorti au stade des quarts de finale. Mathijs Verhoeven, sorti en 8es de finale, est classé 35e.

Au classement de la Coupe du monde, Ruben Gommers, premier Belge, est 17e avec 517 points dans un classement dominé par le Français Joris Daudet, vainqueur à Sarrians dimanche, avec 1.937 points.

La 5e manche prévue samedi à Sarrians a été annulée en raison des conditions météo. Il reste quatre manches au programme, toutes disputées à Santiago del Estero en Argentine, les 7 et 8 octobre puis les 13 et 14 octobre.