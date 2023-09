Invasion de l'Ukraine - Douze militaires belges en Roumanie pour contribuer à un hôpital "rôle 1" français

Cet hôpital multinational a été inauguré le 14 septembre par la France et ses partenaires au sein du camp de Cincu (centre de la Roumanie), où stationnent les troupes du bataillon commandé par la France dans le cadre des "Forward Land Forces" (FLF) - qui comptent au total huit "groupements tactiques" déployés dans autant de pays d'Europe de l'est inquiets d'une menace russe.

Ce Rôle 1 sert de soutien médical pour les Belges sur place pendant diverses activités: consultations de médecins, accompagnement de patients en cas de consultations spécialisées dans les hôpitaux locaux et organisation du rapatriement des patients vers la Belgique, a précisé le service de presse de la Défense à l'agence Belga, confirmant des informations publiées par deux sites spécialisés (À l'Avant-Garde et Forces Operations Blog).

Douze militaires belges dont affectés à cet hôpital: un médecin, un(e)infirmier(ère) des ambulanciers et des chauffeurs ("aidmen"), tout comme un kinésithérapeute et un officier planificateur. Ils proviennent des 14e et 23e bataillons médicaux ainsi que de l'Hôpital militaire Reine Astried (HMRA) de Neder-over-Heembeek, a précisé la Défense.

Médecins, infirmier(ères) et kinésithérapeutes effectuent des rotations de deux mois, les autres de quatre mois. Ce déploiement est momentanément encore prévu jusqu'à mi-2025, a-t-on ajouté de même source.

La Belgique a déployé fin juin/début juillet un détachement de quelque 300 militaires en Roumanie au sein du "groupement tactique" multinational dirigé par la France et stationné à Cincu. Cette mission devrait durer un an, avec des relèves des troupes tous les quatre mois.