La contraception diminue la mortalité maternelle et infantile, rappelle MSF

Mais MSF donne aussi ce chiffre: 218 millions de femmes et 43% (soit 14 millions) des 32 millions d'adolescents sexuellement actifs de 15 à 19 ans dans les pays à faibles et moyens revenus n'ont pas ou peu accès à la contraception. Les raisons en sont multiples, détaille MSF. Il peut s'agir de services de santé qui n'offrent pas ou peu de moyens contraceptifs, ou qui n'ont pas les ressources financières pour fournir des soins de qualité. La crainte des effets secondaires et les réticences culturelles ou religieuses sont également des obstacles à l'accès à la contraception.

Selon une enquête de l'OMS de 2019, chaque année, environ 74 millions de femmes dans les pays à faibles et moyens revenus subissent des grossesses non désirées. Ce qui entraîne 25 millions d'avortements non sécurisés et 47.000 décès maternels.

L'accès aux contraceptifs améliore également la santé des femmes, des filles et des enfants, les femmes pouvant allaiter plus longtemps si elles ont moins d'enfants à nourrir, souligne encore MSF. Le nombre de décès d'enfants à faible poids à la naissance diminue, de même que le nombre de naissances prématurées lorsque des options de planification familiale sont disponibles.

Ce qui explique l'engagement de l'ONG, qui fait de la contraception une de ses activités principales en matière de santé reproductive et propose différentes méthodes contraceptives dans ses projets. En 2022, MSF a réalisé plus de 660.000 consultations en matière de contraception.