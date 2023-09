Les Red Flames U23 battues 3-0 par l'Angleterre en amical

L'attaquant de Chelsea Aggie Beever-Jones a ouvert le score après 24 minutes. Les Young Lionesses ont planté les deux autres buts en seconde période par Kiera Skeels (72) et Ella Morris (82). Un second but de Beever-Jones a été annulé pour hors-jeu.

Jeudi dernier, l'équipe belge U23 féminine, entraînée par Thomas Jansen, avait été battue 0-1 par la Suède en amical.