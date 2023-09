Premier League - Le jeune défenseur croate Luka Vuskovic, 16 ans, rejoindra Tottenham à partir de 2025

Vuskovic, 16 ans, a fait ses débuts professionnels avec Split en février 2023, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du championnat croate. Au total, il a disputé 11 rencontres pour l'Hajduk, inscrivant 1 but au mois de mars dernier pour devenir le plus jeune buteur de l'histoire du club.

La saison dernière, il a également disputé la finale de la Youth League, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans, perdue contre l'AZ Alkmaar.