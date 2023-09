Premier League - Les trois promus, dont Burnley, mal embarqués et l'histoire ne laisse rien présager de bon

Luton, Burnley et Sheffield United viennent d'égaler ce record. Ils ne comptent chacun qu'un point et occupent respectivement les 18e, 19e et 20e places synonymes de relégation. A l'époque, Norwich et West Bromwich Albion comptaient trois partages, et Crystal Palace un seul. Si Palace et Norwich avaient fait la culbute au terme du championnat, WBA s'était sauvé de justesse et c'était Southampton qui avait été relégué.

West Brom est d'ailleurs la seule équipe à s'être maintenue parmi les 17 équipes promues de Championship qui ne comptaient aucune victoire après leurs cinq premiers matchs de Premier League.

Burnley, coaché par Vincent Kompany et qui compte dans ses rangs pas moins de cinq joueurs belges (Mike Tresor, Ameen Al-Dakhil, Hannes Delcroix, Manuel Benson, Enock Agyei), Luton et Sheffield United ont donc du souci à se faire.

Ils sont toutefois encore très loin du record de Swindon qui avait dû attendre son 16e match pour enregistrer sa première victoire au cours de la saison 1993-1994. Norwich a attendu 14 matches avant de gagner en 2004-2005 et 11 en 2021-2022 qui s'est aussi terminée par un retour en Championship. Watford en 2006-2007, Reading en 2012-2013 et Burnley en 2014-2015 ont aligné 10 matches sans victoire pour "fêter" leur promotion en Premier League.

Le record du plus petit nombre de points inscrits en Premier League appartient à Derby County avec 11 unités en 2007-2008. Les Rams n'y ont connu qu'une seule victoire, lors de la 6e journée suivie, d'une série de 32 rencontres sans victoire, là aussi un record difficile à battre.