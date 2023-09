Tracts néonazis - Les tracts distribués à Louvain-la-Neuve viennent d'un site d'extrême droite

Selon la Direction générale de la police nationale (DGPN) française, l'administrateur de ce site internet raciste, est probablement Boris Le Lay, un militant d'extrême droite breton. L'homme, condamné à des peines de prison ferme qui cumulent plus d'une dizaine d'années, serait actuellement au Japon, d'où il ne pourrait être extradé.

Lorsqu'il n'encourage pas la distribution de tracts, ne promeut pas le racisme, l'antisémitisme et le patriarcat, le cybermilitant rédige des articles visant les personnalités politiques françaises. Malgré les condamnations, "Démocratie participative" est toujours en ligne. En novembre 2018, par exemple, le site avait été bloqué par la justice française. Mais rien n'y fait, il réapparait sans cesse grâce à de multiples subterfuges, comme le changement régulier de son nom de domaine et de son adresse web, plus communément appelée URL.