Un plan de traitement sur mesure pour les enfants et adolescents en situation d'obésité

Dans un communiqué, le cabinet du ministre de la Santé a précisé que le plan de traitement spécialisé sera "proposé et élaboré par l'un des 25 centres pédiatriques multidisciplinaires de l'obésité, créés à cet effet". Les patients pourront être orientés par leur médecin traitant, leur pédiatre, le médecin de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) ou celui d'un des Centres psycho-médico-sociaux (CPMS), vers deux "trajets de traitement". Le trajet choisi dépendra de la présence, ou non, de complications métaboliques et/ou de problèmes mentaux.