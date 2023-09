Agriculture: les prix des intrants en baisse pour la 1ère fois depuis fin 2020

S'agissant des produits agricoles, leurs prix dans l'UE n'ont augmenté que de 2% au deuxième trimestre 2023, ce qui témoigne d'un fort ralentissement de leur croissance après la hausse de 17% au premier trimestre 2023.

Les augmentations de prix agricoles les plus prononcées au deuxième trimestre ont concerné les agrumes (+89% en moyenne), l'huile d'olive (+48%) et les pommes de terre (+38%) et sont liés à la sécheresse vécue au printemps dans certaines régions d'Europe. Les prix des œufs (+31%) et des cochons (+28%) ont également fortement augmenté au deuxième trimestre sur un an. En revanche, les prix des céréales ont chuté de 31% alors que la volaille (+4%) et le lait (-2%) sont restés plus ou moins stables.