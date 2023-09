Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 réduit sa perte après une ouverture en nette baisse

Solvay (103,55) et arGEN-X (475,90) cédaient 0,9 et 0,3%, AB InBev (51,59) et KBC (59,70) reculant de 1,2 et 0,1% alors qu'Ageas (39,02) s'appréciait de 0,1%.

Aedifica (53,15) et WDP (23,30) étaient négatives de 0,9%, D'Ieteren (156,70) valant 0,7% de moins que lundi à l'instar de Melexis (79,80) tandis que Sofina (193,10) et Proximus (7,84) perdaient 0,8%.

Atenor (13,30) plongeait par ailleurs de 13,3%, le prix de son augmentation de capital étant fixé à 5 euros, Crescent (0,0102) chutant de 17,7% tandis que Jensen (32,10) et Bpost (4,99) reculaient de 3,3 et 2,9%, Ekopak (19,60) et Euronav (16,34) progressant par contre de 1,8 et 1%.

Mithra (1,836) plongeait de 11,7% après résultats, Celyad (0,69) et Biotalys (4,60) chutant de 9 et 2,7% tandis que Biosenic (0,1115) rebondissait de 8,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0595 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0585 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.055 euros, en recul de 175 euros.