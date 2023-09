Incendies à Hawaï - Les habitants de l'île de Maui sont autorisés à rentrer chez eux

D'importants incendies se sont déclarés à plusieurs endroits de l'ile de Maui et de l'île voisine d'Hawaï le 8 août dernier. À Maui, les feux ont entrainé la mort de 97 personnes, détruit environ 3.000 bâtiments et causé des dégâts matériels dont l'estimation s'élève à plus de 5 milliards de dollars.

Les autorités ont mis la population en garde contre les dangers potentiels des substances chimiques libérées dans la zone sinistrée, telles que le plomb ou l'amiante. Il lui a également été conseillé de porter des vêtements de protection.