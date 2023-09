Jupiler Pro League - Le derby bruxellois RWDM-Union à l'affiche des matches d'alignement de la 5e journée

Concentrés sur leurs devoirs européens à la fin du mois d'août, l'Antwerp, Genk, l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise et le Club Bruges disputeront leur match d'alignement de la 5e journée mercredi et jeudi avec à l'affiche le derby bruxellois entre le RWDM et l'Union jeudi à 18h30.